Об этом передает «НБН» ссылаясь на комментарий Валерий Кравченко в эфире «Украинского радио».



Так, по словам эксперта, хозяин Кремля поставил перед собой важную задачу, которую он намерен воплотить до конца 2022 года:



«Основана задача Путина не в 2024 году. Все думают на этот год, в котором он должен будет снова баллотироваться на пост президента. Нет, его главная цель в другом».



Как уточнил Кравченко, российский президент до сих пор бредит Советским союзом, что невозможно не заметить по его последним заявлениям:



«Путин хочет до 30 декабря 2022 года, когда будет сто лет со дня основания СССР, возобновить Советский союз. Ему нужна реинкарнация СССР и для этого понадобится четыре республики».



Специалист уточнил, что Россия и Беларусь уже под его контролем, осталось только две — Украина и Грузия:



«Третей страной должна стать советская Украина. Возможно, даже со столицей в Харькове, как это было исторически. Вся Украина ему не нужна, только часть нашей страны. Четвертую страну он будет искать на Южном Кавказе. Не могу исключить, что будет попытка захватить Грузию. Вот за 2022 год он постарается воплотить свой план».

Напомним, ранее Путин заявил, что Украина была создана Лениным.