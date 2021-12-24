Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса, проведённого КМИС.



Проводя очередной соцопрос, украинцев спросили, как они относятся к желанию президента Владимира Зеленского провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.



Как оказалось, такое стремление украинского лидера не имеет особой поддержки среди граждан.



В частности, 84,4% опрошенных заявили, что саммит Путина и Зеленского не поможет вернуть Крым. Ещё 66,3% не верят, что Зеленскому удастся уговорить Путина вернуть Донбасс.



Кроме этого, 58,1% украинцев заявили, что Владимир Зеленский может вести переговоры с Владимиром Путиным, только если в них будут участвовать западные партнеры.



И только 26,6% ответили, что саммит украинского и российского президентов может привести к миру в Украине.



Опрос проводился в период с 13 по 16 декабря 2021 года. В нём приняли участие 1 203 украинца из различных уголков страны (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, что Кремль сделал новое заявление о встрече Путина и Зеленского.