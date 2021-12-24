Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир UkrLive, Погребинский отметил, что в случае с Зеленским могут произойти разные варианты, но он все же надеется на то, что лидер страны уйдет досрочно сам из президентского поста, чтобы не уходить с позором.

Цитата из заявления Погребинского:

«Я весьма надеюсь на то, что Зеленский не добудет свой президентский срок. Однако при этом я не верю, что он уйдет по собственной воле, чтобы не уходить, причем с позором. То есть, с последующим преследованием уголовного характера. Могут допустить такой сценарий, что гаранта Конституции Украины «попросят» покинуть свой пост. Но кто же может сделать такое? – Дипломаты из США. Точнее посольство Штатов. Именно там ему могут пояснить, что они гарантируют ему безопасность, но руководить дальше страной он не может. Почему? – Потому что появился целый ряд проблем. А Зеленский эти все проблемы никак реализовать не может».

В это же время политолог предполагает, что в США могут сделать Зеленскому такую рекомендацию, от которой он попросту не откажется.

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