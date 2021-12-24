Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Главком«.



Издание, со ссылкой на свои источники в Офисе генерального прокурора Украины пишет, что в. и. о. генпрокурора Украины Алексей Симоненко поставил подпись под ходатайством об аресте Петра Порошенко в деле о государственной измене.



По данным СМИ, подписать пришлось именно Симоненко, так как генпрокурор Ирина Ведедиктова, хоть и пребывает в Киеве, но ушла в отпуск.



Уточняется, что прокуратура будет просить у суда арестовать пятого президента Украины с альтернативой заставы в миллиард гривен.



В то же время издание «Украинские новости» пишет, что Печерский райсуд столицы дал согласие на то, что бы задержать Порошенко и доставить в суд для избрания меры пресечения.



При этом, адвокаты бывшего президента провели брифинг где заявили, что не знают о решении суда по поводу задержания Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что будет лучшей санкцией для России.