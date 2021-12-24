Об том пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал нардепа.



Как написал Шевченко, в СМИ просочилась информация о том, что СБУ открыла против него уголовное дело по статье 111 УК Украины, то есть, по факту государственной измены:



«Я хочу сейчас подтвердить данную информацию. Теперь я оказался в одном ряду с Медведчуком и Порошенко… Веселая собралась компания, не правда ли?».



Как добавил Евгений Шевченко, Служба безопасности «шьет» ему создание «русского мира» в Украине:



«Ещё более дурацкого повода, чтобы устранить меня, они отыскать не могли. Производство открыли из-за того, что я ездил в Беларусь».



Не секрет, что Евгений Шевченко действительно бывал в Беларуси и даже проводил встречу с нелегитимным президентом РБ Александром Лукашенко, восхищаясь его методами управления страной.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп Евгений Шевченко прокомментировал свое появление на РосТВ.