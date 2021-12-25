Как информирует «НБН», в материале, посвященном политической ситуации на территории украинского государства, опубликованном в The Washington Post, Ринат Леонидович Ахметов прокомментировал обвинения гаранта Конституции Украины в участии бизнесмена в государственном перевороте. Бизнесмен не оставил без внимания и критику Зеленского на своих телеканалах. Предприниматель затронул также и антиолигархический закон.

Согласно словам Ахметова, слова Верховного главнокомандующего о госперевороте стали для бизнесмена весьма неожиданными. Ринат Леонидович заявил:

«Даже просто сама идея о том, что я имею хоть какую-то причастность к этому, была полностью абсурдной».

Кроме того, бизнесмен утверждает, что лично он не олигарх, а инвестор. Также он заявил, что намерен делать со всеми этими обвинениями – Ахметов готов защищаться в национальных и международных судах.

Говоря о принятии на территории нашей страны так называемого антиолигархического закона, Ринат Ахметов заявил, что лично он не против против закона, как такового. Однако он выступает категорически «против нарушений прав человека, а также подавления свободы слова на территории Украины».

Цитата из заявления Ахметова:

«Я поддерживаю все, что делается для борьбы с коррупцией в стране. Однако данную проблему не удастся решить путем принятия весьма спорных законов. Также ее не разрешить путем составления списков, в которых будут числиться враги народа».

Помимо прочего Ахметов заявил и о том, что на протяжении последнего времени на телеканалах, которые ему принадлежат, все чаще раздается критика в адрес президента Зеленского. И, по словам бизнесмена, от него это никак не зависит, так как он не вмешивается в редакционную политику собственных медиа-ресурсов. Более того, президента критикуют не сами каналы, а гости, которые приходят на эфиры.

Напомним, ранее мы уже писали о прогнозе Золотарева по Ахметову и Зеленскому.