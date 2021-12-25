Как пишет «НБН», данную ситуацию прокомментировал Валерий Чалый, бывший посол Украины в Вашингтоне в эфире телевизионного канала «Украина 24».

Согласно его мнению, многих граждан нашей страны попросту отвлекают делом в отношении Петра Порошенко.

При этом Чалый напомнил, что Владимир Александрович Зеленский во время встречи с главой Белого дома Байденом дал обещание завершить в нашей стране судебную реформу.

Так, украинский дипломат отметил, что вместо этого сейчас демонстрируется дело, которое вообще ничем не закончится. Он припомнил, что подобного рода дела ранее уже были. В пример Чалый привел дело в отношении Януковича, которое весьма долго длилось и по факту ни к чему не привело.

Чалый подчеркнул напоследок:

«Полагаю, что все это дело рук Путина. Это его требование. Подозрение, которое объявили Петру Порошенко – это потребовал Путин. Для чего? – Чтобы дать свое согласие на разговор с Зеленским. Ведь Петр Алексеевич для Путина является врагом номер один».

Напомним, ранее мы уже писали о том, зачем Путин отводит войска от Украины?