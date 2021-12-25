Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт журналиста Дениса Казанского.

На своей ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, президент РФ Владимир Путин озвучил псевдоверсию происхождения государства Украины. Глава Кремля заявил, что Украину якобы «создал» лидер большевиков Владимир Ленин.

Журналист Денис Казанский в социальной сети в пух и прах разнес псевдоверсию главы Кремля. Для этого Казанскому понадобилось всего одно фото. Он опубликовал снимок монумента «300 лет воссоединения Украины с Россией». Этот памятник находится в Переяслав-Хмельницком – он был открыт в 1961 году.

«Если Ленин, по мнению Путина, создал Украину в начале 1920-х годов, то кто «тогда «воссоединился с Россией» в 1654 году? Откуда взялся памятник «300 лет воссоединения Украины с Россией»?», — задался вопросами Казанский.

В комментариях пользователи наводят другие неоспоримые факты, которые говорят о том, что государство Украина имеет давнюю историю. Например, пользователи отмечают тот факт, что Киев был центром Киевской Руси и он появился намного раньше, чем Москва.

«Почему Русь Киевская, а не Московская? И почему Софиевскому собору в Киеве в 2 раза больше лет, чем первому городу на болотах?», — пишут пользователи, которые, видимо, неплохо знакомы с историческими фактами.

Другие же пользователи пишут, что в 1654 году, когда гетман Богдан Хмельницкий подписал Переяславские статьи, России еще не было. Тогда существовало Московское царство.

Если Ленин по мнению Путина создал Украину в начале 1920-х годов, то кто тогда «воссоединился с Россией» в 1654 году? Откуда взялся памятник «300 летию воссоединения Украины с Россией»? pic.twitter.com/MdXL3kVZ6U — Денис Казанський (@den_kazansky) December 24, 2021

Ранее мы сообщали, что Казанский показал, что сделали оккупанты в Луганске.