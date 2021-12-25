Оппозиционер РФ Михаил Касьянов указал на неправду в жалобах президента России Владимира Путина о действиях НАТО. Во время пресс-конференции глава Кремля разразился обвинениями в адрес Североатлантического Альянса.

Соответствующую публикацию политик сделал в своем микроблоге в Twitter, информирует «НБН».

Журналист попросила у российского лидера гарантии, что он не начнет масштабное вторжение в Украину, в ответ президент Российской Федерации солгал о НАТО.

По словам Путина, представители НАТО якобы в 90-х годах обещали президенту РФ, что Альянс не будет расширяться на восток, однако не сдержали своего слова. Лидер россиян заявил, что гарантии должны давать в НАТО, поскольку военно-политический блок, по его мнению, «пришел» к России.

Касьянов утверждает, что Путин сказал неправду, поскольку в действительности Альянс не давал российскому руководству никаких гарантий. Политик подчеркнул, что таких обещаний НАТО не давало ни Горбачеву, ни Ельцину, что оппозиционер знает из личных бесед с ними.

Ранее политолог Жарихин заявил, что в следующем году Путин изменит свое отношение к украинскому вопросу. Эксперт предполагает, что у главы Кремля может пропасть интерес к Украине.