На итоговой пресс-конференции Путин дал понять, что он не оставит попыток взять под контроль Украину, по этой причине Москва выдвинула ультиматум Соединенным Штатам Америки и НАТО.

По мнению политолога РФ Андрея Пионтковского, такая имперская политика Кремля закончится крахом государства Российская Федерация, сообщает «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт напомнил, что на встрече в Женеве российский лидер выжал из американского коллеги необходимую Москве риторику о договоренностях «Минска». Для Путина очень важно подключить США к давлению на Киев, чтобы Украина в итоге приняла интерпретацию соглашений от руководства РФ. Однако украинская дипломатия и Вашингтон переиграли Кремль в этом вопросе.

Политический аналитик отметил, что Путин с того момента не успокоился и добился от Байдена какой-то риторики о Минских договоренностях, после чего выкатил ультиматум НАТО и США.

Пионтковский считает, что на авантюры в отношении других стран президента РФ толкает его имперские замашки. По словам политолога, Путин ведет себя как хан великой империи и последний представитель рода Чингизидов.

Эксперт напомнил, что максимально Монгольская империя в 70-х годах ХІІ века продвинулась до Кракова и сейчас Путин хочет расширить свои границы до завоевания Батыя.

Политолог добавил, что Запад должен реагировать на имперские замашки главы РФ как на поведение человека, который сошел с ума. По его словам, такую позицию Москвы сейчас не поддерживает только Генсек Североатлантического Альянса Столтенберг и союзники Украины в Европе. При этом невнятная реакция Байдена толкает российского президента на очередные авантюры.

Ранее оппозиционер РФ обвинил Путина в том, что он солган о НАТО. На пресс-конференции российский президент обвинил Альянс в том, что он якобы нарушил обещание, которое дал в 90-х годах руководству России.