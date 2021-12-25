Публицист Дмитрий Гордон заявил о том, что лидирующие политики Европейского Союза имеют коррупционные контакты с российским руководством. Именно по этой причине Запад не может помешать военным планам российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

По мнению Гордона, глава РФ вынашивает доктрину и сейчас его никто не может переубедить, с чем могли справиться западные страны, если бы не были пассивными.

Журналист назвал лидера россиян «хулиганом» и сравнил его со слоном в посудной лавке, который все крушит, в то время, когда западные политики коррумпируются Москвой.

В подтверждение своих слов, Гордон напомнил о бывшем премьер-министре Франции. Франсуа Фийон вошел в совет директоров крупнейшей нефтегазохимической компании Российской Федерации «Сибур». Журналист не сомневается, что именно так власти России подкупают «друзей» на Западе.

Напомним, что 20 лет назад известный в СССР психотерапевт Кашпировский предсказал возрождение Советского Союза и успешную политическую карьеру Дмитрию Гордону.