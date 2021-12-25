Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодня нет риска неминуемого масштабного нападения российской армии на Украину. При этом, глава РФ Владимир Путин не отказывается от намерений уничтожить нашу страну.

По словам Данилова, разговоры об эскалации на руку главе Кремля, поскольку они могут дестабилизировать ситуацию в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на AFP.

В то же время он не сомневается, что Путину не удастся реализовать свой военный план в отношении Украины, поскольку украинцы будут защищать свою страну, подчеркнув, что в случае войны ВСУ и граждане объединятся в национальное движение.

Ранее Данилов заявил, что сейчас не будут вводить военное положение в Украине, поскольку для этого нет серьезных причин. Он добавил, что сейчас нет обстоятельств в стране, чтобы идти на такой шаг, однако, если что-то изменится, с этим вопросом руководство страны затягивать не будет.

Как сообщалось, Украина приняла секретный документ по войне с Россией. По словам секретаря СНБО это важный шаг в борьбе с агрессором.