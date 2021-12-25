Как информирует «НБН», такое свое мнение высказал бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телевизионного канала «Украина 24».

Комментируя пресс-конференцию российского президента, состоявшуюся двадцать четвертого декабря, Зорян Шкиряк отметил:

«Глава Кремля занялся реальной подготовкой российского населения к вероятной войне с украинским государством. Его все посылы были сосредоточены на том, что существует реальная угроза, исходящая с территории украинского государства, что, мол, будут ракеты летать. Естественно, продолжается циничный шантаж, чтобы наша земля была сдана. Вся эта огромная геополитическая игра заключается в его стремлении к перераспределению Европы, чтобы можно было восстановить российскую империю».

Кроме того, украинский политик был весьма возмущен словами Путина относительно того, что наше государство создал Ленин.

На это Зорян Шкиряк ответил:

«Такие заявления, действительно, находятся на грани безумия. Я хотел бы напомнить Путину, что во время существования Киевской Руси, а это там, где сейчас Москва, росли сорняки и были вокруг болота. Более того, Москву вашу основал кто? – Князь киевский Юрий Долгорукий. Так что, попрошу вас, заткните свои рты, пожалуйста, и не смешивайте грешное с праведным».

Напомним, ранее мы уже писали об ошибке украинской власти при решении идти в НАТО.