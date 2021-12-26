Как информирует «НБН», свое интервью СМИ руководитель «Третьего сектора» начал с сообщения о борьбе США с украинским олигархатом.

Он заявил, что в случае если Соединенным Штатам Америки удастся уничтожить в Украине национальный олигархат, то указующие американские сигналы начнут в разы легче исполняться.

Золотарев убежден, что утверждения главы Белого дома Джо Байдена о содействии работе Нормандского формата, а также выполнению соглашений, достигнутых сторонами в «Минском процессе», выполнялись бы лучше, если бы не было тех, кто этому сопротивляется, то есть украинских олигархов.

Циатат из заявления Золотарева:

«Викторя Нуланд в 2015-м году всячески утверждала, что Киев выполняет Минские соглашения в одностороннем порядке. Это все завершилось чем? – Взрывом гранат. И уже после таких событий как ни пытались подтолкнуть украинское государство к какому-то прогрессу, дело не увенчивалось успехом. Да и к тому же, пятый президент Украины в то время был нацелен на выталкивание Донбасса из украинского государства».

Эксперт также добавил, что Донбасс вместе с его избирателями, которые являются врагами для власти из Киева, той Украине, которая есть сейчас, не нужен.

Напомним, ранее мы уже неоднократно сообщали о том, что Вадим Карасев озвучил, как можно выйти из сложной ситуации, которая сложилась вокруг Украины.