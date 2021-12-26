Как информирует «НБН», политик заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24», в ходе которого, в частности, обсуждалась и тема пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

В частности, Вадим Карасев отметил, что отношение киевских властей к угрозе со стороны России, является легкомысленным. Также он считает, что Москва точно не блефует.

Цитата из заявления эксперта:

«Нужно к этому весьма серьезно отнестись. Наверное, нужно просто перезарядить. То есть, нужно делать перевыборы. Нам нужен новый правящий класс, нам нужны новые парламентарии. Но не те, которых мы все сейчас видим. У ворот врадеские силы, а они разъехались спокойно до конца января месяца».

Таким образом, можно понять, что по мнению политолога, только таким образом можно изменить сложную ситуацию, которая сейчас нависла над Украиной.

Напомним, ранее мы уже писали, что в эфире «Большой пятницы» Надежда Савченко дала совет Петру Порошенко убегать из страны как можно скорее, и как можно дальше. По ее словам, в Украине от этого станет гораздо спокойнее.