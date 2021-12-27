Об этом пишет «НБН» со ссылкой на интервью Рябкова для журнала «Международная жизнь«.



«Перспектива членства Украины в НАТО для нас такой же важный вопрос, как и для самого Киева. А, может, даже, и более важный, чем для Украины».



Как отметил российский чиновник, Россия, Украина и НАТО уже оказались на той грани, за которой начинается «игра совершенно других факторов»:



«И значимость данных факторов — их значение для российского самосознания, для геополитического позиционирования — неоспорима».



Сергей Рябков также решил пригрозить станам, которые «пытаются поставить Россию в угол». По его словам, Запад недооценивает то, к какому результату может привести их давление:



«Они уже совсем потеряли ощущение реальности, ощущение здравого смысла. Но я очень надеюсь, что у них ещё осталось чувство самосохранения», — подытожил заместитель Сергея Лаврова.

Напомним, ранее мы писали, что Песков сделал нервное заявление о НАТО в Украине.