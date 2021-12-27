Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал депутата Алексея Гончаренко.

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров начал открыто угрожать Украине. Он заявил, что присоединил бы Украину к Чечне.

Народный депутат Алексей Гончаренко не понимает, почему никто из представителей руководства не ответил на угрозы от подконтрольного Кремлю главы Чечни.

Депутат отметил, что недавно президент Зеленский определил список людей, которые могут делать заявления от имени Украины.

«Украина молчит. У нас Зеленский запретил говорить о международной политике. Только он, премьер-министр и министр иностранных дел. Но им не до того, чтобы ответить», — сказал депутат.

Сам Гончаренко решил лично ответить подконтрольному Кремлю Кадырову. Народный избранник заявил, что главу Чечни ждет выступление в Гааге, где находится Международный уголовный суд.

«Будешь так выступать в Гааге, Рамзан. Может быть, кто-то по одной статье, а кто-то по многим статьям – это твой случай… Сильные «присоединители». Вот в Гааге все и расскажете, как, что и куда присоединяли, все вы вместе», — заявил парламентарий.

Ранее мы сообщали, что Жириновский вслед за Кадыровым заговорил о захвате Украины.