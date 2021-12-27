Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что у действующего президента Владимира Зеленского есть все шансы переизбраться на второй президентский срок, если во втором туре следующих президентских выборов он снова сойдется с Петром Порошенко.

«Лучшего соперника и искать не надо», — сказал политтехнолог.

Гайдай отметил, что, несмотря на то, что Порошенко стабильно занимает второе место в рейтинге украинских политиков, у него самый большой антирейтинг в стране среди политиков. По словам политтехнолога, это делает его «токсичным» персонажем в украинской политике.

Однако политтехнолог подчеркнул, что при отсутствии в Украине независимого и справедливого суда процесс над экс-Гарантом Порошенко из триумфа нынешнего президента Зеленского может превратиться в его поражение и позор.

Стоить отметить, что, согласно результатам последних соцопросов, экс-президент Петр Порошенко занимает второе место в рейтинге украинских политиков. Однако, по мнению политолога Руслана Бортника, в ближайшее время второе место может занять лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Связано это с подозрением в госизмене Порошенко. Бортник считает, что это может привести к электоральным потерям для Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Гайдай спрогнозировал, с кем сойдется во втором туре Зеленский.