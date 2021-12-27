Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог.UA».

Фактически синхронно и глава Чечни Рамзан Кадыров, и лидер «ЛДПР», депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заговорили о захвате Украины. Последний заявил, что Украины «быть не должно». Российский политик хочет присоединить Украину, как губернию к РФ.

««Освободить» Украину и там поставить свою власть. Украинские земли, как губернии вступают в состав России и на этом вопрос закрыт. Везде открываются русские школы, русский язык», — сказал российский парламентарий.

Стоить отметить, что Жириновский неоднократно озвучивал агрессивные заявления в адрес Украины. Он неоднократно призывал руководство РФ к захвату украинских территорий и присоединениях их России.

Кроме того, ранее Жириновский «спрогнозировал» очередное обострение на Донбассе. Российский политик заявил, что эскалация может произойти в феврале, когда в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры.

Ранее мы сообщали, что Жириновский проговорился о новом плане Кремля по Украине.