Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью посла Маркаровой для издания «Левый берег«.



Как уточнила посол Украины в США, на сегодня Вашингтон и Киев совместно разрабатывают дипломатический план по сдерживанию российской агрессии. При этом, Запад хорошо понимает все возможные угрозы и, одновременно, разрабатывает и план «Б»:



«Сейчас мы все — Украина, Запад, США — активно разрабатываем план «А». Это дипломатический путь, дабы не переключатся на план «Б». Но к последнему мы так же готовимся».



Правда, что именно предусматривает план «Б» Маркарова рассказывать не стала. Лишь уточнила, что речь идет о ситуации потенциального российского вторжения в Украину:



«Пока что Белый дом обращается к Кремлю с попыткой остановиться на плане «А». США и правда хотят разрешить ситуацию дипломатическим путём, но они показывают, что может быть и по-другому. Для всего цивилизованного мира война — это не путь развития. Но все всё равно понимают, что угроза суверенитета и независимости Украины существует… А США не готовы ими уступать».

Напомним, ранее Курт Волкер сообщил, что может заставить Путина отказаться от агрессии в отношении Украины.