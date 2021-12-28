Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



Скандальный нардеп появился в эфире телеканала «Россия 1», где пообщался с кремлевскими пропагандистами и высказался относительно российской агрессии.



Так, по мнению Кивы, Россия с 2014 года накапливала военный потенциал. Теперь они могут диктовать условия Киеву и «забрать своё», то есть — всю территорию Украины:



«Теперь, спустя восемь лет, Москва начала диктовать свои условия, высказываться о своих правах. О правах на территорию, которая, по моему мнению, должна находиться с Россией в одном союзе. Нашем славянском союзе».



Удивительно, но ведущая пропагандистского шоу Ольга Скабеева даже пыталась остановить Киву, отметив, что такие его высказывания «могут быть опасными». Но сам нардеп «ОПЗЖ» продолжил свою пророссийскую риторику:



«Эта политическая игра России достойна уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, чтобы забрать Крым… А теперь пришли за всей территорией».



Более того, Илья Кива открыто призвал Россию «решить судьбу Украины» и отметил, что «славянские народы должны вместе противостоять Западу». Он подытожил, что сейчас «Украина является колонизированной».

Напомним, ранее Илья Кива объяснил, зачем поздравил Путина с днём рождения.