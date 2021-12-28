Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег», передает «НБН».

Экс-руководитель «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош сказал, что он не является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После этого журналистка Соня Кошкина, которая и записала интервью с Ярошем, поинтересовалась, почему так, ведь в конце октября этого года Валерием Залужным был подписан указ о назначении Яроша советником главнокомандующего ВСУ.

«А 20 ноября вышел указ главнокомандующего о том, что эта институция, по «натовским» стандартам будет реформирована. Я не знаю, как моя должность будет называться. Но я в команде Залужного, все нормально», — заявил Ярош.

На вопрос Кошкиной, как же тогда его правильно титровать, Ярош ответил так:

«Командующий «Украинской добровольческой армии».

Ранее мы писали, что в ВСУ ответили на запрос СМИ по поводу работы Яроша.