Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Новости Донбасса«.



Как отметил Арестович, Украина надеется сегодня, 28 декабря, провести внеочередные консультации в подгруппе ТКГ по безопасности:



«Запрос мы отправили. Надеемся, что проведем внеочередное заседание 28 декабря. Подгруппа ТКГ по безопасности намерена обсудить систематическое нарушение боевиками режима перемирия, которое было согласовано 22 декабря 2021 года в рамках ТКГ».



Арестович отметил, что с начала нового режима перемирия — с 22 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года — оккупанты не только не прекратили обстреливать ВСУ, но вообще ранили четырех украинских военных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии:



«Пока что, по состоянию на 13 часов 28 декабря, боевики РФ/ОРДЛО отказались от участия во внеочередном заседании ТКГ для консультаций».

Напомним, ранее мы писали, что Арестович предупредил, что ждет Россию в случае вторжения в Украину.