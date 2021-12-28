Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу СНБО.



Как объяснили в Совете нацбезопасности и обороны, заседание перенесли всего на один день вперед — четверг 30 декабря:



«Так как президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание расширить число вопросов, которые надо обсудить на заседании, было решено перенести его на 30 декабря 2021 года».



Что именно будут обсуждать на заседании СНБО и какие вопросы решили добавить не сообщается.



Напомним, ранее мы писали, что на заседании СНБО могут рассматривать санкции против Петра Порошенко.