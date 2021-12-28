Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НАШ».

Политолог Андрей Золотарев считает, что из-за провальной кадровой политики рейтинг главы государства Владимира Зеленского заметно упал.

«Парадоксальная вещь – не случилось ни обвала гривны, ни радикального повышения тарифов… Не было каких-то эпохальных провалов, но рейтинг обвалился. На три четверти, как выясняется, это заслуга кадровой политики. Как говорил классик, кадры решают все, а в случае Зеленского, кадры порешат все», — сказал политолог.

Золотарев отметил, что украинцы могут менять руководство страны, выйдя на протесты на Майдан, но не могут заставить власть выполнить данные обещания.

Кроме того, он отметил, что отсутствие работы над провальной кадровой политикой приводит к тому, что антирейтинг власти растет.

«Понятно, что никто не был застрахован от ошибок во время отборов кадров, но когда нет работы над ошибками – это несет тот негатив и формирует антирейтинг», — сказал Золотарев.

Ранее мы сообщали, что Золотарев прокомментировал нашумевший поступок Тимошенко и сказал, что это значит.