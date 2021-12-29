Об этой информации сообщил «ТСН», передает «НБН».

«Я не могу исключать того, что у Америки присутствует желание по подпитке милитаристских настроений в Киеве. Возможно, захотят устроить «маленькую войнушку», после чего обвинить Кремль, дабы повесить на нас очередные санкции. Если такой сценарий произойдет, то цель их заключается в том, чтобы подавить наши конкурентные возможности», — сказал Лавров.

В конце он добавил, что Америка «накачивает» Украинское государство вооружением и, тем самым, якобы хвалится этим достижением по всему миру. На этом фоне пока неизвестно, о какой именно «войнушке» идет речь. По каким-то причинам Лавров не стал раскрывать детали своего заявления.

Напомним, как сообщалось ранее, у Зеленского приняли новое решение по внеочередным выборам: была поставлена секретная задача.