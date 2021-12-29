Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НАШ».

Ранее Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. В списке оказались сотни профессий.

После того украинки в соцсетях высказали все, что думают о воинском учете и даже «атаковали» страницу первой леди Украины в соцсети.

Экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал украинской армии Николай Маломуж рассказал, что думает по этому поводу. Маломуж считает, что государство не должно навязывать женщинам воинский учет.

«Многие мне говорят о гендерном равенстве, а говорю, что гендерное равенство предусматривает, чтобы женщины добровольно шли защищать свое государство на фронт. Пожалуйста, это их право, святое право женщин участвовать в защите своего государства. Но государство не должно навязывать женщинам и учет, и специализацию и призыв в перспективе. Даже во время Второй мировой войны такого не было», — сказал экс-глава СВР.

Он считает, что на учет должны стать только женщины-медики, а все остальные представительницы прекрасного пола по собственному желанию.

Генерал украинской армии также подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается ряд острых демографических проблем: отток населения, низкий уровень рождаемости и другие проблемы.

«Давайте, мы еще отправим женщин в военкоматы, у нас уже и так выезжают люди за границу, и нет рождаемости. Постоянно наблюдается падение рождаемости. Давайте, еще это сделаем, чтобы подорвать генофонд страны», — сказал Маломуж.

Ранее мы сообщали, что Маломуж рассказал, с чем надо идти на переговоры с Путиным.