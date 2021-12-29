Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Порошенко для «5 канала«.



Как отметил украинский политик, со своего опыта общения с президентом РФ Владимиром Путиным, он выделил два главных момента:



«Я сделал два вывода после общения с Путиным. Эти выводы должны понять все мировые лидеры, которые общаются с российским президентом. Первое — не бойтесь Путина. Если вы боитесь его — вы уже проиграли. Вы должны чётко следовать интересам демократии, отвечать своим ценностям и тогда победите вы. Потому что Путин уже не первый раз демонстрирует такое агрессивное поведение».



Пятый президент также отметил, что лишь украинский народ вправе решать свое будущее относительно членства в НАТО:



«Единственное, чем может угрожать хозяин Кремля — это ракеты. Но мы отвечаем — только Украина и НАТО решают, быть нам в Альянсе или нет. И на сегодня мы обязаны доказать Путину, что не он будет давать или убирать «зеленый свет» для Украины».

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко озвучил дату своего возвращения в Украину.