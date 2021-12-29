Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «Украина 24» Разумков отметил, что еще перед самым началом того, как он стал спикером, политик уже знал, что будут те люди, которые начнут вставлять ему «палки в колеса», а также «валить» его.

Во время передчи «Хард с Влащенко» политик заявил, что 2021-й год далеко не первый, когда его начали «валить». Буквально через два месяца после назначения Разумкова спикером, начались подобные разговоры.



Цитата из заявления Разумкова:

«Я уже к этому всему привык. Я точно знаю, что нужно работать, выполняя старанно свою работу, не смотря на тех, кто «валит» тебя».

Согласно словам политика, весьма тщательно за ним начали наблюдать в ОПУ с самого начала его работы. Но власть, как он отметил, лучше бы занималась своей работой, а не следила за тем, кто приходит к спикеру парламента.

«Я любил очень собственную работу. И у меня точно не было выгорания. Чтобы отдохнуть, у меня есть семья, есть мои друзья. Это именно то, что может тебя разгрузить. А если в общем, то мне очень нравилась работа спикером, а также нравится сейчас моя работа, как парламентария, как части команды «Разумной политики». Я имею и силы, и здоровье. И это весьма не нравится моим врагам. Но ничего, пускай теперь привыкают».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Карасев озвучил реакцию Запада на действия Зеленского.