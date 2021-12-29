Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Наш источник сообщил, что ОП решил поставить негласную задачу Главе партии «СН» Елене Шуляк. Власти намерены инициировать подготовку к вероятным внеочередным выборам. Источник раскрыл, что Елене Шуляк напрямую так и сообщили, мол, необходимо готовиться, так как выборы могут начаться в любой момент», — сообщил источник.

Кроме того, было добавлено, что политический кризис в Украинском государстве только усиливается, а затем же власти будут вынуждены начать своего рода «перезагрузку».

«По этой причине политик инициировала трек по региональной чистке. Шуляк намерена устраивать «показуху» на фоне изгнания депутатов в регионах, что в данный момент «мутят схемы» с местной элитой. Безусловно, намерены выгонять людей только выборочным методом, однако при этом партия хочет пиариться», — заключил источник.

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