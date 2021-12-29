Как информирует «НБН», во время пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» политолог Андрей Золотарев отметил, что коллективный Запад дал украинскому лидеру четкий сигнал. Он заключался в том, что западные государства не сможет согласиться со вторым президентским сроком действующего украинского лидера.

Как рассказал руководитель центра аналитики «Третий сектор», об этом свидетельствует обнародование Международным консорциумом журналистов, которые расследовали Pandora Papers. По этим документам, еще в 2012-м году оффшорные компании «Квартала 95» получили сорок миллионов «зеленых» от структур бизнесмена Игоря Коломойского.

Цитата из заявления Золотарева:

«На мой взгляд, вместе со скандалом под названием Pandora Papers, Зеленскому прилетела «черная метка». Можно сказать, Зеленский оказался не способным договориться, таким, который не выполнил целый ряд взятых на себя обязательств. Для коллективного Запада Зеленский является чужим. Более того, все его окружение также остается чужим для Запада. Они хотят, чтобы были люди, которых можно понять».

Помимо прочего, Золотарев добавил, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский продолжает терять свои позиции внутри государства. И в этом, согласно мнению политолога, виновен сам президент.

Эксперт подытожил:

«По факту глава государства со всеми воюет. В этой ситуации даже самый богатый гражданин нашей страны, привыкший постоянно договариваться с властью, оказался по отношению к гаранту Конституции в оппозиции. И для президента это весьма чревато. Ведь если вокруг тебя будут одни оппоненты, враги, если каждый плюнет – тогда начнется потоп. Уже в 2022-м году может получиться, как в той поговорке, когда «вместе и отца легче бить».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Золотарев спрогнозировал, удастся ли Зеленскому пойти на второй срок.