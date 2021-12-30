Как информирует «НБН», отвечая на вопросы представителей прессы после заседания СНБО, тридцатого декабря, секретарь координационного органа Алексей Данилов заявил, что в настоящее время нет ни одного представления на активизацию ограничений по активам бывшего главы государства Петра Порошенко. Согласно его словам, если такого рода документы появятся, то их обязательно рассмотрят.

Издание «УП» отмечает, что во время брифинга журналисты спросили у Данилова, существует ли сейчас в кулуарах СНБО «обсуждение вопросов относительно введения санкций в отношении пятого президента нашей страны»?

На это секретарь СНБО ответил:

«В СНБО точно никаких кулуаров нет. Это в парламенте… Мы осуществляем свою работу только с документами. И, если такие документы будут переданы в аппарат СНБО от имеющих на такие действия право институтов, то мы в обязательном порядке вынесем их на рассмотрение. Другими методами мы работать не можем. Члены СНБО будут решать то, принимать ли решение, или нет. И чтобы принять то, или иное решение, нужно, чтобы за него свои голоса отдали 2/3. Но если такие документы все же появятся то, полагаю, что голосов за их принятие будет более, чем достаточно».

В это же время Данилов добавил:

«По состоянию на текущий момент у нас нет такого рода документов. И только от органов, которые имеют право подать такие документы, зависит, появятся ли они завтра, или нет. И как только они будут поданы, их сразу же вынесут на заседание СНБО».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Данилов рассказал о внесении первых олигархов в реестр.