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По словам украинского журналиста Виталия Портникова, разведки этих стран работают над этим и прекрасно представляют, какие реальные намерения президента России.

Портников отмечает, что пока нет конкретной информации об истинных целях Путина, в том числе и о планах по широкомасштабному наступлению на Украину.

Он выразил мнение, что так называемые «красные линии» главы Кремля по расширению НАТО, и прежде всего вступления в альянс Украины, могут говорить о реальных агрессивных целях президента РФ.

«Путин хочет договориться с Западом о невступлении Украины в НАТО, которое пока является абсолютно виртуальным, и может произойти, когда самого Путина уже не будет. Явно, что за этим стоят какие-то другие задачи, о которых мы не знаем», – отметил Портников.

Вместе с тем, журналист считает, что в Кремле вполне осознают, что планы «реальной войны с нами и экономической и политической войны с Западом» будут иметь очень серьезные последствия от огромного числа человеческих жертв до угрозы устойчивости самого путинского режима.

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