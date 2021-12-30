Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «4 Канал».

Бывший депутат парламента Сергей Лещенко заявил, что впереди политическую силу «ОПЗЖ» ждут электоральные потери. Объясняет, он это тем, что появляются новые политические проекты, которым симпатизируют избиратели «ОПЗЖ». В первую очередь, по словам Лещенко, это политический проект экс-депутата Евгения Мураева.

««ОПЗЖ» впереди ждут электоральные потери, потому, что будут появляться новые проекты на этом поле. Мы видим господин Мураев активно ездит по стране, пытается раскрутиться и плюс господин Разумков (экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, — ред.) тоже электорально ближе к этому политическому полю… Восток Украины», — сказал Лещенко.

Кроме того, Лещенко добавил, что рейтинг «ОПЗЖ» немного просел из-за закрытия трех пророссийских телеканалов в феврале этого года.

Ранее мы сообщали, что Нацкорпус сорвал планы «ОПЗЖ».