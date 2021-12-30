Как информирует «НБН», в беседе с «ОСН» Михаил Погребинский заявил, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины не способен положить конец войне на территорию Луганской и Донецкой областей собственными силами. Однако, по словам эксперта, президента можно вынудить сделать это.

Политолог подчеркнул, что единственным условием для начала работы Зеленского над установлением мира в Украине является внешнее давление. Не исключено, как добавил Погребинский, что и сам Зеленский жаждет мира, но он полностью лишен личного мнения и политической воли.

Эксперт выразил мнение, что повлиять на ситуацию и оказать давление на Зеленского могут как Россия, так и США. К примеру, Белый дом может проводить работу с украинскими политическими и экономическими элитами, а вот в Кремле, с огромной долей вероятности, будут применять методы военно-технического характера воздействия на гаранта Конституции Украины.

Цитата из заявления Погребинского:

«Это могут сделать двумя способами. Один из них – это давление со стороны США на игроков, имеющих голос в данной ситуации. Другой – военно-технические средства России».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шуфрич анонсировал масштабные митинги в Украине из-за решений Зеленского по СМИ.