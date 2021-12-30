Об этой информации сообщил «ФАН», передает «НБН».

Политолог сказал в самом начале, что по каким-то причинам в социальном опросе не фигурировали теневые фигуры, которые стоят за некоторыми политиками. По этой причине, как заявил Менендес, необходимо в точности рассмотреть кандидатуру Зеленского с разных сторон.

«Учтем, что на протяжении двух лет глава Офиса Президента устранял конкурентов лидера страны. Фактически, он уже сейчас зачистил почти всех, кто мог бы посоперничать с Зеленским на политической арене. По факту Андрей Ермак превратился в самого главного политика страны. Во всяком случае, на сегодняшний день. Потому самый влиятельный политик в Украине не Зеленский. Скорее, его можно назвать «Ермак-Зеленский», и притом Ермак – это в первую очередь», — заключил Менендес.

Напомним, Зеленский потерял лидерство в президентской гонке: эксперты сказали, какие 2 политика вырвались вперед.