Об этом он заявил в студии телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Сегодня, 30 декабря поздно вечером президенты США и России проведут телефонные переговоры.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что это важнейший разговор, от которого много чего зависит. Эксперт отметил, что это будет первый разговор между Байденом и Путиным после того, как Кремль выдвинул ультиматум США.

«Этот проект, так называемый договор – это требование предоставить Кремлю «новую Ялту», зону влияния России, куда будет входить все постсоветское пространство. Там еще есть такое требование, чтобы Альянс вернулся на рубежи 1997 года», — сказал политолог.

По словам эксперта, в Белом доме есть две позиции по поводу ответа на ультиматум Кремля. Первая – это позиция Джейка Салливана, помощника президента США по национальной безопасности. Пионтковский отметил, что Салливан в последнее время «играет на стороне Кремля».

И вторая – позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам Пионтковского, предлагает «дать резкий отпор» России на ее ультиматум.

По словам политолога, главный вопрос заключается в том, какая из этих двух позиций победит.

«Главный вопрос – Байден сегодня будет говорить с Путиным «языком» Салливана или Блинкена», — сказал политолог.

Он отметил, что линия Салливана заключается в том, чтобы обсуждать некоторые предложения ультиматума Кремля. Пионтковский заявил, что это означает «сдачу» и Украины, и всего постсоветского пространства в орбиту влияния Москвы.

«Ставки очень высоки. Много чего зависит от сегодняшнего разговора», — заявил Пионтковский.

Политолог выразил предположение, что все-таки в Белом доме победит линия Блинкена.

Как известно, второй за месяц разговор между Байденом и Путиным состоится 30 декабря. Об этом стало известно 29 декабря. Первой сообщила американская сторона, позже диалог лидеров государств подтвердили и в Кремле. Известно, что инициатором переговоров выступил глава Кремля Владимир Путин.

К слову, 7 декабря президенты провели переговоры с помощью видеосвязи.

Ранее мы сообщали, что Пионтковский рассказал, как будет действовать Россия на Донбассе.