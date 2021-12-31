Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт МИД Германии.



Новая глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что на сегодня основная цель Запада — не позволить вторжения России в Украину. По мнению немецкой чиновницы, решить данный вопрос необходимо исключительно дипломатическим путём:



«И представители «Большой семерки», и Европейский союз чётко дали понять, что новое российское вторжение и нарушение суверенитета Украины отразится для Кремля масштабными политическими и экономическими последствиями. Но чтобы не допустить всего этого, надо решать вопрос путем дипломатии, путем переговоров. Нужно вести диалог в Нормандском формате, а также в рамках Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ».



Примечательно, что прямо отвечать на вопрос, готов ли Берлин обеспечить Киев оружием, Анналена Бербок отвечать не захотела. Глава МИД Германии лишь подчеркнула, что продолжение военной эскалации точно не принесет Украине гарантии безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что поставки вооружения Украине в рамках НАТО блокировала лично Ангела Меркель.