Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.



Как отметил Владимир Огрызко, американский президент смог прямолинейно сообщить Владимиру Путину о том, как будут складываться отношения России и США. В частности, он поставил в известность хозяина Кремля, что их санкции могут нанести серьезный удар по России. А страшилки Путина о том, что после санкций Москва разорвёт все отношения с Вашингтоном, вряд ли сильно повлияют на ситуацию в США:



«Если Запад введет против Кремля свои адские санкции — Россия развалится через несколько месяцев. Это ясно даже без глубокого анализа. А потому американский лидер свою дипломатическую миссию выполнил на отменно».



Правда, отметил бывший чиновник, переговоры между Россией и Западом будут продолжаться ещё долгое время. А Кремль будет и далее стягивать свои войска к украинской границе, чтобы Киев и Запад всё время находились в напряжении:



«Я не могу сказать, что нас в январе или позже ждут какие-то ужасные события. Путин всё хорошо понял».

Напомним, ранее мы писали, чем Путин пригрозил Байдену в случае новых антироссийских санкций.