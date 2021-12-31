Данные сведения представил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «НБН».

«Наш источник в ОП сообщил, что Блинкен предупредил Зеленского касательно одного момента: Украина должна будет обязаться выполнять Минские соглашения, в случае если президенты Джо Байден и Владимир Путин придут к договоренностям насчет деэскалации военной угрозы со стороны Кремля», — сказал в начале инсадер из Офиса Президента.

Затем он добавил, что, в таком случае, на территорию Украины прибудет специальный представитель от Госдепа, который и передаст Банковой дорожную карту. Та, в свою очередь, должна стать обязательной для выполнения со стороны властей Украины.

Напомним, в ОП сообщили о планах Зеленского по роспуску Рады: Подоляк сказал, какое решение было принято.