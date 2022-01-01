Как информирует «НБН» со ссылкой на видео, обнародованное на YouTube-канале политической силы, парламентарий записал новогоднее поздравление, заверив граждан Украины в том, что в год тигра удастся сохранить государство, а также сделать жизнь лучше.

При этом Юрий Бойко пожелал украинцам мирного неба над головой. Также Бойко пожелал достойного уровня жизни нашим соотечественникам.

Сопредседатель «ОПЗЖ» убежден, что в следующем году украинцы смогут вернуться в нормальную жизнь.

Цитата из поздравления Юрия Бойко украинцев:

«Уважаемые граждане Украины! Мы начинаем этот новый год одинаковыми мечтами. Мечтами о том, чтобы наши родные, а также близкие нам люди, были здоровы, были счастливы. Чтобы на территорию нашей страны вернулся мир. Чтобы каждый украинец имел достойную работу. Чтобы у людей были хорошие пенсии. Я имею веру в то, что мы вместе все это преодолеем. Нам удастся сохранить страну. Мы сможем вернуть нормальную жизнь. Пускай мечты сбываются. Поздравляю всех с Новым годом!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Бойко озвучил единственное решение по выходу Украины из кризиса.