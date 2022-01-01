В интервью главреду польского издания Gazeta Wyborcza Адаму Михнику лидер партии «Европейская солидарность рассказал, кем считает себя президент России и почему Путин так стремится ликвидировать Украину.

По словам экс-президента Украины, глава Кремля позиционирует себя чем-то средним между богом и императором, по этой причине лидер россиян думает иначе, чем большинство людей, информирует «НБН».

Комментируя цели Путина по Украине, политик объяснил, что именно по этой причине российский президент принимает решение ликвидировать Украинское государство, если ему не удастся захватить его.

Нардеп утверждает, что глава Российской Федерации добивается внутреннего раскола в Украине и ожидает, что на востоке страны вспыхнут протесты из-за недовольства «бездействием» украинского руководства.

По словам экс-президента Украины, людей не устраивает возможность негативных последствий из-за грядущего кризиса в сфере энергетики и промышленности.

По мнению Порошенко, глава Кремля будет сражаться за Киев и восточные регионы страны, в то время, как западные области Украины он готов «отпустить» в ЕС.

Ранее пятый президент Украины сообщил, что Путин боится массовых протестов в России и объяснил, почему граждане не готовы к забастовкам и митингам против руководства страны.