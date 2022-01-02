Как информирует «НБН», руководитель Фонда «Украинская политика» в интервью СМИ пояснил, что в настоящее время для России гораздо менее выгодны жесткие санкции, которые может ввести Запад, чем даже полноценные боевые действия.
Эксперт подчеркнул что, сколько бы власти Российской Федерации не заявляли о том, что их страна прекрасно живет и в условиях введенных санкций, все же это является весьма серьезным ударом по экономической сфере государства.
Цитата из заявления Бондаренко:
«Кроме того, активизация новых, глобальных экономических ограничений в отношении России остановит российский газовый проект «Северный поток — 2». Это также станет огромной проблемой для товаров из России. Жесткие санкции пагубно повлияют на российский бизнес. А ведь Путин учитывает интересы бизнеса во время своих переговоров. Так что могу сказать, что в Европе очень даже хорошо понимают, о чем они говорят».
Но, как добавил политолог, если рассматривать этот вопрос с другой стороны, то введение жестких санкций против России подтолкнет Путина на сближение с Китаем, чего на Западе также весьма опасаются, так как создание данного союза будет означать вероятное начало крупного противостояния, вплоть до горячей стадии.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что Бондаренко спрогнозировал результат переговоров между Зеленским и Байденом.
Обсуждение