Как информирует «НБН», руководитель Фонда «Украинская политика» в интервью СМИ пояснил, что в настоящее время для России гораздо менее выгодны жесткие санкции, которые может ввести Запад, чем даже полноценные боевые действия.

Эксперт подчеркнул что, сколько бы власти Российской Федерации не заявляли о том, что их страна прекрасно живет и в условиях введенных санкций, все же это является весьма серьезным ударом по экономической сфере государства.

Цитата из заявления Бондаренко:

«Кроме того, активизация новых, глобальных экономических ограничений в отношении России остановит российский газовый проект «Северный поток — 2». Это также станет огромной проблемой для товаров из России. Жесткие санкции пагубно повлияют на российский бизнес. А ведь Путин учитывает интересы бизнеса во время своих переговоров. Так что могу сказать, что в Европе очень даже хорошо понимают, о чем они говорят».



Но, как добавил политолог, если рассматривать этот вопрос с другой стороны, то введение жестких санкций против России подтолкнет Путина на сближение с Китаем, чего на Западе также весьма опасаются, так как создание данного союза будет означать вероятное начало крупного противостояния, вплоть до горячей стадии.

screenshot — ukraina.ru

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Бондаренко спрогнозировал результат переговоров между Зеленским и Байденом.