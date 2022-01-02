Как информирует «НБН», в интервью «Фактам» Михаил Подоляк, являющийся советником Андрея Ермака, заявил, что в действительности никакого противостояния между Ахметовым и Зеленским нет. Президент украинского государства, как добавил Подоляк, абсолютно корректно ведет себя. Он просто «предложил иные правила».

При этом Подоляк не исключает что, действительно, такие правила могут быть «болезненными с точки зрения экономики, а также требовать каких-то определенных консультаций».

Цитата из заявления Михаила Подоляка:

«Гарант Конституции Украины ни одного раза не переходил в медийную войну. Владимир Александрович никогда не позволял себе оскорбительно относиться к Ринату Леонидовичу. Да и к кому-либо другому из крупных бизнесменов. Он не переносил это все в какую-то личную плоскость. Но, давайте посмотрим, что олигархи делают? Они ни диалога конструктивного не ведут, ни правил обсуждать не хотят. Они даже не могут дать аргументы, почему им должны принадлежать лидирующие позиции в определенных отраслях. А все только потому, что таких аргументов нет. Вот они и приняли решение перейти к прямым оскорблениям».

По мнению Подоляка, в сложившейся ситуации на данный момент выигрывает страна, государство. Ведь «олигархи не смогут добыть ни одной интересной, креативной идеи». И, несмотря на то, что бы дальше не делали олигархи, о чем подытожил чиновник, они очень недооценивают волевые качества Владимира Александровича.

Напомним, ранее мы уже писали о прогнозе футуролога Толкачева для Рады, Кабмина и Зеленского на 2022-й год.