В эфире телеканала «Наш» Ивасюк заявил, что пока будет существовать Российская Федерация в том виде, в котором она есть сейчас, скорее всего исчезнет Альянс, чем Украина интегрируется в НАТО.

Экс-советник Ющенко убежден, что без РФ Украину еще меньше ждут в Организации Североатлантического договора, поскольку исчезает смысл поддерживать ее как плацдарм против Кремля, пишет «НБН».

Фактически Ивасюк заявил, что Россия окончательно похоронила надежды Киева на интеграцию Украинского государства в НАТО.

Отметим, что ранее спикер украинской делегации в «Минске» Алексей Арестович обращал внимание на то, что глава государства лишь спустя два года осознал, что его обманывают и Украина не станет частью Альянса.

Ранее помощник Путина Дмитрий Песков сделал нервное заявление об интеграции Украины в НАТО, отметив, что Россия подвергается опасности из-за вступления Украинского государства в Альянс.