Как информирует «НБН», Украина долго ожидала очередного прямого диалога с Вашингтоном. И вот, свершилось. Переговоры между украинским и американским лидером Зеленским и Байденом таки состоялись.

По завершению диалога, глава ОПУ Андрей Ермак рассказал некоторые детали диалога, высказал благодарность Соединенным Штатам Америки, а также озвучил, что означают такие контакты для нашей страны.

На своей странице в социальной сети «Твиттер» Андрей Ермак, комментируя диалог Зеленского и Байдена, написал:

«Мы выражаем благодарность нашим партнерам из США за поддержку суверенитета Украины, а также территориальной целостности нашей страны».

При этом глава Офиса президента добавил:

«Контакты на высшем уровне между Киевом и Вашингтоном говорят о беспрецедентной поддержке Украины, а также полном взаимопонимании».

screenshot — twitter.com/AndriyYermak

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Джо Байденом.