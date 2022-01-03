Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментарий Романа Цимбалюка для «Громадського«.



«Мне пришлось ухать из России, так как, по моему мнению, есть угроза моей безопасности. Мне кажется, что российская хунта уже проявила себя».



Журналист припомнил, что ранее его уже вызывали на допрос и не отрицает, что могут вызвать снова:



«Сейчас они заявили, что свой запрос о допросе уже отозвали. Но это же не значит, что не будет нового вызова», — объяснил Цимбалюк.



Он добавил, что при первом вызове, на допрос явился только его адвокат. Когда правозащитник пришел в суд, там ему сообщили, что повестка отозвана:



«Мой адвокат пришел в суд по моему вызову, но вот прокуроры, почему-то, не пришли на эту «стрелку». В соседнем кабинете адвокату заявили, что повестку отозвали. Но правда ли это? На сегодня мы не владеем достаточным количеством информации. Но в Россию я не нескоро вернусь. Не готов стать очередным заложником Кремля и жить, надеясь на обмен пленными».

Напомним, ранее мы писали, что в России открыли дело против Романа Цимбалюка.