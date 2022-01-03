Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



Уточняется, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался более полутора часа. Основная тема переговоров — ситуация на Донбассе и ситуация возле украинской границы.



Украинский президент поблагодарил США, которые помогают урегулировать ситуацию и отметил, насколько важны предстоящие январские переговоры Запада с российским президентом:



«Я высоко ценю поддержку наших американских союзников по поводу предложения Киева о проведении заседания Комиссии Украина-НАТО в ближайшие дни», — отметил президент Зеленский.



Кроме этого глава государства поблагодарил Джо Байдена за то, что он придерживается принципа «ничего об Украине без Украины», а также за то, что Белый дом готов на жесткий ответ Кремлю в случае российского вторжения.



Зеленский и Байден также задели тему Минского и Нормандского форматов переговоров. В частности, политики обсудили, какие шаги в рамках договоренностей выполняет Киев и отметили, что важно продолжать дипломатический путь для урегулирования ситуации:



«Речь идёт не только об украинском будущем, но и о безопасности Европы, о мировом порядке, который основан на демократических ценностях».



Не обошлось и без обсуждения экономики и энергобезопасности. Владимир Зеленский оповестил Джо Байдена об экономических реформах в Украине и о том, что делает Украина для деолигархизации.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал свои переговоры с американским лидером.