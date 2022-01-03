Между украинским и американским президентами, Владимиром Александровичем Зеленским и Джо Байденом соответственно состоялся первый в 2022-м году телефонный разговор. Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» украинский лидер озвучил определенные подробности диалога с главой Белого дома.

Цитата из сообщения Владимира Зеленского:

«Состоялся первый разговор международного типа с главой Белого дома. Он доказывает особый характер отношений».

Кроме того, украинский лидер добавил, что стороны во время разговора обсуждали общие действия украинского государства и партнеров для сохранения мира на территории Европы. Также обсуждалась необходимость недопущения дальнейшей эскалации. Говорили стороны и о реформах, и даже деолигархизации в Украине.

Напоследок Зеленский добавил:

«Мы очень ценим непреклонную поддержку Украины».

screenshot — twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президенты России и Турции обсудили требования Кремля по НАТО.