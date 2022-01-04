Об этом он написал в своем Telegram-канале под названием «Березовый сок», передает «НБН».

В СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский приехал на отдых в Карпаты и остановился в отеле, где также остановился бизнесмен Игорь Коломойский.

Экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза не верит, что это совпадение. Береза заявил, что ему трудно поверить в то, что служба безопасности президента не знала о том, что в отеле, где остановился Зеленский, проживает миллиардер Коломойский.

Кроме того, Береза отметил, что в то время, когда президент отправился на отдых в Карпаты, в Украину с рабочим визитом едет глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. В рамках своего рабочего визита, Боррель, в частности, отправится на линию разграничения на Донбассе.

«И получается, что у каждого свои приоритеты, а для Борреля работа важнее, чем для Зеленского», — обрушился с критикой Береза.

К слову, ранее Борислав Береза призвал к обороне Украины. Произошло это после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.